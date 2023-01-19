Про це повідомило Euronews.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зустрівся з колегами інших країн на армійській базі Тапа в Естонії.
Він окреслив раніше оголошений пакет військової підтримки для України, що містить зокрема танки Challenger, а також певні типи ракет.
“Я можу сказати, що ми також збираємося відправити ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливим для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою”, – сказав він.
Британський міністр наголосив на єдності Заходу. Він додав, що союзники України є довгостроковими і залишаються сильними на тлі вторгнення РФ та погроз з боку президента країни-агресора Володимира Путіна.
“Якщо президент Путін розраховує на те, що ми занудьгуємо цього року, він помиляється. Ми будемо планувати на цей рік, і на наступний, і на наступний, і на наступний роки”, – резюмував Воллес.
- Швеція планує надати Україні найсучаснішу артилерію та бронетехніку. Зокрема планується передати 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.
- Естонія ухвалила рішення щодо надання Україні військової допомоги на суму 113 мільйонів євро. Планується надати непряму вогневу і протитанкову зброю, а також боєприпаси.
- Міноборони США закликало свої війська, дислоковані у Південній Кореї, надати обладнання Україні для допомоги у війни проти Росії.
- У Нідерландах нижня палата парламенту підтримала рішення надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Більшість членів палати представників ухвалила такий крок.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у випадку, якщо Німеччина не надасть дозволу на передання Україні танків Leopard, Варшава “сама вчинить правильно”.