Велика Британія має намір відправити в Україну 600 ракет Brimstone для підтримки країни у її боротьбі з Росією.

Про це повідомило Euronews.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зустрівся з колегами інших країн на армійській базі Тапа в Естонії.

Він окреслив раніше оголошений пакет військової підтримки для України, що містить зокрема танки Challenger, а також певні типи ракет.

“Я можу сказати, що ми також збираємося відправити ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливим для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою”, – сказав він.

Британський міністр наголосив на єдності Заходу. Він додав, що союзники України є довгостроковими і залишаються сильними на тлі вторгнення РФ та погроз з боку президента країни-агресора Володимира Путіна.

“Якщо президент Путін розраховує на те, що ми занудьгуємо цього року, він помиляється. Ми будемо планувати на цей рік, і на наступний, і на наступний, і на наступний роки”, – резюмував Воллес.