Про це повідомляється на сайті комісії.
Згідно з порядком денним комісії, розгляд питання відбудеться вже наступної п’ятниці, 11 грудня.
На розгляд буде винесено Терміновий спільний висновок щодо законодавчої ситуації щодо механізмів боротьби з корупцією після рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 р. Також пропонується провести обмін думками з представниками України щодо майбутніх реформ.
Як відомо, 25 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейської комісії за демократію через право з проханням оцінити стан антикорупційного законодавства після рішення КСУ. Зеленський повідомив комісії про “конституційну кризу” в країні та закликав дати висновок якомога швидше.
- Раніше Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. Документом не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.
- 5 листопада Верховна Рада України не змогла розглянути законопроєкт спікера ВР Дмитра Разумкова, який відновлює скасовані Конституційним судом пункти антикорупційного законодавства. Причиною став альтернативний документ Олександра Дубінського. Законопроєкт Разумкова є альтернативним до проєкту президента Володимира Зеленського, яким не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.
- Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”, а Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від прийняття законопроєкту Зеленського.
- 14 листопада Зеленський заявив, що Верховна Рада до кінця року має ухвалити рішення щодо Конституційного суду.