Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) розгляне питання щодо стану антикорупційного законодавства після гучного рішення Конституційного суду вже наступного тижня.

Про це повідомляється на сайті комісії.

Згідно з порядком денним комісії, розгляд питання відбудеться вже наступної п’ятниці, 11 грудня.

На розгляд буде винесено Терміновий спільний висновок щодо законодавчої ситуації щодо механізмів боротьби з корупцією після рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 р. Також пропонується провести обмін думками з представниками України щодо майбутніх реформ.

Як відомо, 25 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейської комісії за демократію через право з проханням оцінити стан антикорупційного законодавства після рішення КСУ. Зеленський повідомив комісії про “конституційну кризу” в країні та закликав дати висновок якомога швидше.