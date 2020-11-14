Таку заяву глава держави зробив у своєму новому “влозі із самоізоляції”, який опублікований у Facebook.
Зеленський побажав одужання спікеру ВР Дмитру Разумкову і першому віце-спікеру Руслану Стефанчуку, котрі заразилися коронавірусом COVID-19.
При цьому глава держави зазначив, що ніякі віруси не повинні перешкодити нардепам вирішити низку проблем.
“Цього року у Парламенту ще багато роботи. Це і вирішення проблеми з Конституційним судом, і прийняття бюджету в другому читанні. І можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли в своїй програмі, а тому ніякі віруси не повинні перешкодити нам, вам це зробити”, – наголосив Зеленський.