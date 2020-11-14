Президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада до кінця року повинна прийняти рішення щодо Конституційного суду і провести "можливі кадрові перестановки", в зв'язку з чим коронавірус не повинен впливати на її роботу.

Таку заяву глава держави зробив у своєму новому “влозі із самоізоляції”, який опублікований у Facebook.

Зеленський побажав одужання спікеру ВР Дмитру Разумкову і першому віце-спікеру Руслану Стефанчуку, котрі заразилися коронавірусом COVID-19.

При цьому глава держави зазначив, що ніякі віруси не повинні перешкодити нардепам вирішити низку проблем.

“Цього року у Парламенту ще багато роботи. Це і вирішення проблеми з Конституційним судом, і прийняття бюджету в другому читанні. І можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли в своїй програмі, а тому ніякі віруси не повинні перешкодити нам, вам це зробити”, – наголосив Зеленський.