Венедиктова змінила атестацію: прокурори будуть призначати прокурорів

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова змінила правила призначення на керівні посади в органах прокуратури. Тепер прокурори самі зможуть вирішувати, кого призначати.

Про це йдеться в Наказі № 190 від 15 квітня 2020 року, який доступний на сайті Офісу Генерального прокурора.

Адвокат Назар Чорний в коментарі #Буквам розповів, що зокрема, згаданим наказом затверджено Положення про Комісію з відбору керівного складу органів прокуратури, згідно з яким, комісія створюється у складі семи осіб, з яких – не менше чотирьох прокурорів. Решта членів комісії становитимуть представники вищих навчальних закладів та наукових установ або особи, делеговані міжнародними неурядовими організаціями та дипломатичними місіями (за їх згодою). При цьому головою комісії може бути тільки прокурор.

В свою чергу, Генеральний прокурор отримує право затверджувати склад комісії, визначати її голову та секретаря, а також змінювати склад комісії, у тому числі і на власний розсуд.

Юрист зазначив, що при таких умовах формування кворуму і переважна більшість голосів в комісії залежать тільки від працівників прокуратури, оскільки згідно затвердженого положення, рішення приймаються простою більшістю голосів, а члени комісії не мають права утримуватися від голосування.

Чорний зазначив, що такі нововведення в значній мірі відрізняються від Порядку роботи кадрових комісій, затвердженого попередником Ірини Венедиктової – Русланом Рябошапкою. Так, раніше в комісію входили тільки шість членів, з яких не менше трьох – особи, делеговані міжнародними та неурядовими організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, дипломатичними місіями.

Також попередній порядок роботи кадрових комісій передбачав, що їх членами можуть бути тільки особи, які є політично нейтральними, мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, громадський авторитет, а також стаж роботи в галузі права. У новому положенні такі вимоги відсутні.