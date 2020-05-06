Венедиктова змінила атестацію: прокурори будуть призначати прокурорів

Про це йдеться в Наказі № 190 від 15 квітня 2020 року, який доступний на сайті Офісу Генерального прокурора.
Адвокат Назар Чорний в коментарі #Буквам розповів, що зокрема, згаданим наказом затверджено Положення про Комісію з відбору керівного складу органів прокуратури, згідно з яким, комісія створюється у складі семи осіб, з яких – не менше чотирьох прокурорів. Решта членів комісії становитимуть представники вищих навчальних закладів та наукових установ або особи, делеговані міжнародними неурядовими організаціями та дипломатичними місіями (за їх згодою). При цьому головою комісії може бути тільки прокурор.
В свою чергу, Генеральний прокурор отримує право затверджувати склад комісії, визначати її голову та секретаря, а також змінювати склад комісії, у тому числі і на власний розсуд.
Юрист зазначив, що при таких умовах формування кворуму і переважна більшість голосів в комісії залежать тільки від працівників прокуратури, оскільки згідно затвердженого положення, рішення приймаються простою більшістю голосів, а члени комісії не мають права утримуватися від голосування.
Чорний зазначив, що такі нововведення в значній мірі відрізняються від Порядку роботи кадрових комісій, затвердженого попередником Ірини Венедиктової – Русланом Рябошапкою. Так, раніше в комісію входили тільки шість членів, з яких не менше трьох – особи, делеговані міжнародними та неурядовими організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, дипломатичними місіями.
Також попередній порядок роботи кадрових комісій передбачав, що їх членами можуть бути тільки особи, які є політично нейтральними, мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, громадський авторитет, а також стаж роботи в галузі права. У новому положенні такі вимоги відсутні.
Як відомо, Венедіктова – перша жінка в історії України, яка зайняла посаду генпрокурора. Вона прийшла на заміну Руслану Рябошапці.
Венедіктова є соратницею Володимира Зеленського і приєдналася до його команди ще до президентської кампанії. Вона працювала експертом команди Зеленського з питань проведення судової реформи.
На позачергових парламентських виборах у 2019 році вона була обрана народним депутатом дев’ятого скликання від партії “Слуга народу” (у списку йшла під номером 3).
- 17 березня Верховна Рада України підтримала призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора. Згодом указ про її призначення підписав президент Володимир Зеленський.
- На Банковій заявляли, що головною причиною звільнення Руслана Рябошапки з посади генерального прокурора є “відсутність гучних справ”.