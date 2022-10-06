Про це повідомив народний депутат України від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, постанову №8104 про звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ підтримали 263 народні депутати. Серед них: від партії “Слуга народу” — 192, “Платформа за життя та мир” – 16, “За майбутнє” – 7, “Довіра” – 16, “Відновлення України” – 13, “Голос” – 10, позафракційні – 9.

Крім того, Ярослав Железняк зауважив, що самого Кирила Шевченка під час голосування не було, тому звільнення пройшло у “турборежимі”.

Варто зазначити, що раніше комітет Верховної Ради України з питань фінансів підтримав постанову про звільнення Кирила Шевченка з посади очільника Національного банку України. Представники комітету подякували Шевченку за роботу та підтримали постанову про звільнення. Свій голос “за” віддали 18 депутатів, а один – утримався.

Нагадаємо, що 4 жовтня голова Національного банку України Кирило Шевченко вирішив залишити свою посаду та подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Причини такого рішення нібито пов’язані зі станом здоров’я.

“В силу причин, пов’язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час”, – зазначив Кирило Шевченко.