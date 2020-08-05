Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко про ситуацію в Бейруті.

Так, на “гарячу лінію” посольства в Лівані зателефонувала українка і повідомила, що в результаті вибуху отримала незначні травми.

За словами Максима Коваленка, всього в Лівані перебуває близько 4 тис. Українців, але ці дані уточнюються, так як частина наших співвітчизників виїхала з країни в зв’язку з епідемією коронавируса.

“Зараз все ще триває збір інформації, але поки від родичів не надходила інформація, що хтось пропав безвісти”, – сказав Максим Коваленко.