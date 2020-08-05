Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко про ситуацію в Бейруті.
Так, на “гарячу лінію” посольства в Лівані зателефонувала українка і повідомила, що в результаті вибуху отримала незначні травми.
За словами Максима Коваленка, всього в Лівані перебуває близько 4 тис. Українців, але ці дані уточнюються, так як частина наших співвітчизників виїхала з країни в зв’язку з епідемією коронавируса.
“Зараз все ще триває збір інформації, але поки від родичів не надходила інформація, що хтось пропав безвісти”, – сказав Максим Коваленко.
- У вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
- Станом на ранок 5 серпня повідомлялося, що від потужного вибуху в Бейруті загинули, щонайменше, 78 осіб, ще близько 4000 людей поранені.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- Україна запропонувала надати допомогу Лівану в зв’язку із масштабним вибухом у порту Бейрута.