Чехія вимагатиме 1 млрд крон компенсації від Російської Федерації за наслідки вибухів на складі боєприпасів у Врбетіце.

Про це Чеському телебаченню 24 повідомила міністрка фінансів Олена Шіллерова

За її словами, сума компенсації має скласти один мільярд крон (близько 1,3 млрд грн). Вона зазначила, що якби уряд йшов шляхом відшкодування збитків у межах карного провадження, то це було б дуже довго.

Також Радім Голіш, голова адміністрації Злінського краю, до складу якого входить Врбетице, наголосив що це не остаточна сума і регіон ще може висунути додаткові вимоги.

Голіш вважає, що у відшкодуванні потрібно враховувати завдану психологічну шкоду жителям, втрату можливості використання майна чи компенсацію за пошкодження майна.

“Ми беремо до уваги й можливе видалення інших, ще не виявлених боєприпасів”, – заявив він.

Крім того, Міністерство закордонних справ Чехії на основі вказівок уряду готує дипломатичну ноту Росії. Про чеським ЗМІ заявив міністр закордонних справ Якуб Кулганек.

Як відомо, 17 квітня влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибухів, що трапилися на складі боєприпасів у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Зазначалося, що всі 18 співробітників посольства РФ у Празі були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб – ГРУ і Служби зовнішньої розвідки.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.

Вказані чоловіки використовували російські паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Судячи з оприлюднених поліцією фото, це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великій Британії у 2018 році (колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері).

Розслідувачі Bellingcat раніше ідентифікували “Петрова” і “Боширова” як офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.