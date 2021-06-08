Віцепрезиденту США Камалу Гарріс піддали критиці через те, що вона досі не з'їздила на південний кордон, аби пересвідчитися в критичній ситуації з нелегальними мігрантами. Та Гарріс на звинувачення не відреагувала.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Президент США Джо Байден 25 березня доручив віцепрезидентці Камалі Гарріс розібратися з ситуацією на південному кордоні, де тисячі нелегальних мігрантів заходять на територію США та відмовляються повертатися. Серед доручень Байдена були відвідини південного кордону, а також – спроби розв’язання проблеми з керівниками країн, з яких приходять нелегальні мігранти.

Однак через місяць після доручення Байдена Гарріс так і не з’їздила на кордон, за що її критикували журналісти. Тоді Гарріс відреагувала, однак на кордон все одно не поїхала. Натомість передала свої книги “Супергерої всюди” кожній дитині, яка потрапила до нового притулку для нелегальних мігрантів в Лонг-Біч (Каліфорнія).

Тепер Гарріс заявила, що не могла поїхати на кордон, бо в перші дні роботи нової адміністрації вона не мала змоги часто кудись їздити.

Зараз Гарріс перебуває у Гватемалі з першим офіційним закордонним візитом. Журналіст NBC Лестер Холт запитав віцепрезидентку чи планує вона візит до південного кордону.

“Скоро ми будемо на кордоні…. Ми вже їздили на кордон… Ми були на кордоні. Ми були на кордоні”, – сказала Гарріс. Однак журналіст сказав, що це неправда: “Ви не були на кордоні”. “Я й у Європі не була. Я маю на увазі, я не …. я не розумію, про що ви… Я не кажу, що ситуація на кордоні – це не важливо… Саме тому я зараз у Гватемалі, бо мені потрібно розібратися та викорінити причини нелегальної міграції. Я вважаю, що важливіше розбиратися з причинами та викорінювати їх, а не просто приїжджати на кордон”.

Після цього Гарріс додала, що адміністрація Байдена працює над тим, аби в Мексиці та країнах Північного трикутника (Гватемала, Гондурас, Сальвадор) було створено такі соціальні та економічні умови, аби люди не мали бажання йти до США заради кращого життя.