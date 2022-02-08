Під час спільного брифінгу президентів України та Франції Володимир Зеленський відповів на питання журналіста російською мовою, порушивши українське законодавство.

Про це повідомляють #Букви.

Коментуючи слова російського президента стосовно невдоволення українською стороною Мінськими угодами, Зеленський вирішив перейти на російську “щоб автор афоризму зрозумів його відповідь”.

(на відео з 14:31)

“Безусловно, есть вещи о которых не поспоришь с президентом РФ. Украина действительно красавица. А вот “моя”…мне кажется, что это уже перебор. А касательно “терпи моя красавица”. Я считаю, что Украина достаточно терпелива. Поскольку терпение – это мудрость”, – заявив президент України.

Є такі речі, про які з Путіним точно не посперечаєшся. Дійсно, Україна — красуня. А щодо того, що “красуня повинна терпіти”… Вважаю, що Україна дуже терпляча. Тому що терпіння — це мудрість”, – акцентував президент України.

Так, Зеленський порушив норми пункту 1 частини 1 статті 9 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який зобов’язує президента України володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Крім того, глава держави порушив норми статті 10 Конституції України в тлумачені, викладеному у рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року.

КСУ дійшов висновку про те, що положення абзацу 1 статті 10 Конституції України, за яким “державною мовою в Україні є українська мова”, треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом.

Тож публічний виступ Зеленського як президента України російською мовою є порушенням приписів статті 10 Конституції України. Аналогічної позиції дотримуються судді Великої Палати Верховного Суду.

Варто зазначити, що це не єдиний випадок порушення відповідного закону, раніше Володимир Зеленський розмовляв російською:

Раніше #Букви писали про етер українських телеканалів у новорічну ніч 2022 року, під час якого майже всі телепрограми були озвучені російською мовою.