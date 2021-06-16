Про це поінформував сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він повідомив, що уряд офіційно продовжує карантин до 31 серпня цього року.
“Але водночас ми послабимо певні карантинні заходи. Зокрема, поки в нас “зелений” рівень (карантину, – ред.), то контроль самоізоляції через застосунок “Вдома” фактично не буде здійснюватися. Це дасть змогу оновити додаток “Дій вдома”, – наголосив Шмигаль.
У пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України уточнили, що застосунок “Вдома” більше не потрібно буде завантажувати уже відзавтра, 17 червня.
“Цього тижня всі області України перейшли в “зелену” епідеміологічну зону, а це означає послаблення карантинних обмежень. Згідно зі спільним рішенням Мінцифри із МОЗ, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільний застосунок “Вдома” при поверненні з-за кордону до України”, – зазначається в повідомленні.
У міністерстві нагадали, що застосунок “Вдома” почав функціонувати у квітні минулого року. Він забезпечував людям можливість проходити самоізоляцію вдома при поверненні з-за кордону в умовах епідемії коронавірусу.
Так, згідно із постановою уряду, для людей, котрі прибували з-за кордону, діяла вимога пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.
Для людей, котрі поверталися з-за кордону, встановлення “Вдома” було добровільним. Громадянам надавали вибір: проходити самоізоляцію вдома (із застосунком), або ж у визначеному місці обсервації (наприклад, готелі). Або ж надіслати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, щоб завершити самоізоляцію.
За даними Мінцифри, за цей час застосунок завантажили майже 1 мільйон людей.
“Незважаючи на те, що застосунок наразі не буде використовуватися при перетині кордону в Україну, дотримання карантинних обмежень і протиепідемічних заходів досі залишаються необхідними”, – додали в міністерстві.
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