Починаючи із четверга, 17 червня, застосунок "Вдома" більше не потрібно буде завантажувати при поверненні з-за кордону в Україну.

Про це поінформував сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що уряд офіційно продовжує карантин до 31 серпня цього року.

“Але водночас ми послабимо певні карантинні заходи. Зокрема, поки в нас “зелений” рівень (карантину, – ред.), то контроль самоізоляції через застосунок “Вдома” фактично не буде здійснюватися. Це дасть змогу оновити додаток “Дій вдома”, – наголосив Шмигаль.

У пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України уточнили, що застосунок “Вдома” більше не потрібно буде завантажувати уже відзавтра, 17 червня.

“Цього тижня всі області України перейшли в “зелену” епідеміологічну зону, а це означає послаблення карантинних обмежень. Згідно зі спільним рішенням Мінцифри із МОЗ, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільний застосунок “Вдома” при поверненні з-за кордону до України”, – зазначається в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що застосунок “Вдома” почав функціонувати у квітні минулого року. Він забезпечував людям можливість проходити самоізоляцію вдома при поверненні з-за кордону в умовах епідемії коронавірусу.

Так, згідно із постановою уряду, для людей, котрі прибували з-за кордону, діяла вимога пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.

Для людей, котрі поверталися з-за кордону, встановлення “Вдома” було добровільним. Громадянам надавали вибір: проходити самоізоляцію вдома (із застосунком), або ж у визначеному місці обсервації (наприклад, готелі). Або ж надіслати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, щоб завершити самоізоляцію.

За даними Мінцифри, за цей час застосунок завантажили майже 1 мільйон людей.

“Незважаючи на те, що застосунок наразі не буде використовуватися при перетині кордону в Україну, дотримання карантинних обмежень і протиепідемічних заходів досі залишаються необхідними”, – додали в міністерстві.