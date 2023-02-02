Війна РФ проти України сприяла швидкому зростанню експорту зброї з Південної Кореї, оскільки країни, які підтримують Київ, звертаються до Сеула, щоб поповнити свої постачання. Зараз Південна Корея зіштовхується з посиленням тиску щодо постачання зброї безпосередньо в Україну.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Сеул вже спорядив Україні протигази, бронежилети та медичне приладдя, але президент Юн Сук Йоль відмовився надати летальну допомогу безпосередньо Києву, посилаючись на закон, який забороняє країні робити це під час війни.

Своєю чергою, під час візиту до Сеула генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею переглянути рішення, вказавши на кілька інших країн Організації Північноатлантичного договору, які змінили свою політику на підтримку України. Відповідаючи на запитання про таку можливість, міністр оборони Лі Чон Суп зауважив, що він усвідомлює необхідність міжнародних зусиль, і уряд приділяє пильну увагу ситуації.

Ця увага частково зумовлена ​​унікальною позицією, яку Південна Корея займає серед світових постачальників зброї. Згідно з даними Стокгольмського інституту дослідження питань миру, збройна промисловість, створена десятиліттями для протидії зростаючій загрозі з боку Північної Кореї, за минулі п’ять років найшвидше у світі експортує зброю.

Її частка на світовому ринку зброї все ще невелика порівняно з гігантами. Проте, Південна Корея поставила собі за мету увійти до четвірки лідерів до 2027 року. За даними Міністерства оборони, продажі зброї минулого року більш ніж удвічі перевищили попередні показники — на кінець листопада досягли 17 мільярдів доларів США проти 7,25 мільярда доларів.

Глобальний апетит зріс у результаті повномасштабної війни. Минулого року Південна Корея підписала свою найбільшу військово-експортну угоду про постачання танків і реактивних винищувачів до Польщі, що дало можливість Варшаві замінити багато озброєнь, які вона постачила Києву. Польща також закупила артилерію та боєприпаси, поспішаючи розбудувати свою оборону.

Багато європейських країн звертаються до Південної Кореї, тому що вона може доставити зброю швидше, ніж інші союзники, сказав голова KF-VUB Korea у Брюссельській школі управління Рамон Пачеко Пардо.

Країни НАТО історично торгують зброєю між собою, але зараз таким країнам, як Німеччина чи Велика Британія, може знадобитися кілька років, щоб експортувати зброю, і тут вступає Південна Корея. Для допомоги Україні зброя не потрібна в наступному році, вона потрібна зараз”.

Минулого року США уклали конфіденційну угоду про закупівлю артилерійських снарядів у Південної Кореї, призначених для України. Згідно з угодою, Сеул продасть США 100 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, які передадуть Україні.

Роль Південної Кореї у постачанні США та їхніх союзників не залишилася непоміченою Росією. У жовтні російський лідер Володимир Путін звинуватив Південну Корею в надсиланні зброї та боєприпасів до України, попередивши, що це зіпсує відносини між Москвою та Сеулом. Юн заперечував.

Південна Корея намагалася досягти тонкого балансу з Росією з початку війни.

Проте, вже у березні минулого року, після того, як Сеул під тиском Вашингтона приєднався до міжнародних санкцій проти Москви, Росія визнала Південну Корею недружньою державою. В результаті застосування санкцій імпорт з Росії, включаючи сиру нафту та нафтопродукти, станом на листопад скоротився приблизно на 10% проти року раніше.

Попит на південнокорейську зброю виходить за межі Європи та США. Минулого місяця Юн відвідав Об’єднані Арабські Емірати, де агентства із закупівель зброї двох країн досягли угоди про спільні інвестиції у свою збройову промисловість. Минулого року Південна Корея уклала угоду на 3,5 мільярда доларів США щодо продажу ОАЕ своєї системи протиракетної оборони класу “земля-повітря” під назвою Cheongung II. Ця система призначена для перехоплення літаків і балістичних ракет противника.

Постійний стан військової готовності Південної Кореї додав їй перевагу. Оскільки країна постійно масово виробляє зброю, вартість одиниці продукції дешевша, ніж у багатьох інших країнах, і оскільки вона проводить часті військові навчання із застосуванням снарядів і боєприпасів, її запаси регулярно поповнюються, кажуть аналітики зі зброї.

Південна Корея збільшила інвестиції у власні системи озброєнь після того, як США скоротили свою військову присутність на початку 1990-х років. Згідно з планом переходу від провідної до допоміжної ролі на Корейському півострові, США вивели тисячі військ і свою тактичну ядерну зброю відповідно до угоди про роззброєння з Радянським Союзом.

Збройна промисловість Південної Кореї зросла не тільки в потужностях, але й у можливостях. Реактивний винищувач KF-21, який, як очікується, замінить застарілий флот країни, минулого місяця вперше досяг надзвукової швидкості. Минулого року військові успішно випробували балістичні ракети з підводних човнів, ставши сьомою країною у світі, яка має цю технологію.