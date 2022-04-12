Російські окупанти досі не отримують обіцяних додаткових виплат. Натомість їх зобов'язують підписувати згоду на виконання завдань у районах бойових дій, незалежно від місця їх проведення.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема досі не отримали додаткові виплати військовослужбовці РФ з 47-ї танкової дивізії. Їм виплатили лише 2% до окладу за “навчання” ще до початку війни. Солдати “бомбардують” командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу “ветерана”, але їх ігнорують.

Зазначимо, що статус “ветерана” не надають кожному солдату РФ. Для нього треба отримати поранення, лікуватися в шпиталі та мати офіційну фіксацію ушкоджень. Росіяни також бачать кількість тіл загиблих, які починають надходити до РФ, тому це додатковий стимул відмовлятися від участі у війні.

“Як наслідок, військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій”, – зазначила розвідка.

Аби приховати кількість загиблих, російське командування наказало транспортувати їх невеликими партіями. У такий спосіб вони намагаються не допустити масових звільнень з військового контракту армії РФ. Власне тому їх зобов’язують підписувати документи, що вони згодні виконувати бойові завдання незалежно від місця їх проведення.