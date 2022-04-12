Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Зокрема досі не отримали додаткові виплати військовослужбовці РФ з 47-ї танкової дивізії. Їм виплатили лише 2% до окладу за “навчання” ще до початку війни. Солдати “бомбардують” командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу “ветерана”, але їх ігнорують.
Зазначимо, що статус “ветерана” не надають кожному солдату РФ. Для нього треба отримати поранення, лікуватися в шпиталі та мати офіційну фіксацію ушкоджень. Росіяни також бачать кількість тіл загиблих, які починають надходити до РФ, тому це додатковий стимул відмовлятися від участі у війні.
“Як наслідок, військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій”, – зазначила розвідка.
Аби приховати кількість загиблих, російське командування наказало транспортувати їх невеликими партіями. У такий спосіб вони намагаються не допустити масових звільнень з військового контракту армії РФ. Власне тому їх зобов’язують підписувати документи, що вони згодні виконувати бойові завдання незалежно від місця їх проведення.
- Нагадаємо, російський окупант під час телефонної розмови з дружиною обговорював зґвалтування українських дівчаток. Вона зі сміхом закликала його ґвалтувати ще більше жінок.
- Служба безпеки України частіше перехоплює розмови того, як військові РФ саботують накази керівництва. Російські солдати відмовляються йти в наступ навіть попри погрози про ув’язнення.
- Служба безпеки України перехопила розмову окупанта, де він зізнається, що війна в Україні стала для нього пеклом. Він розповів, що командування забуло про них.
- Українські захисники продовжують відтісняти російських солдатів. Завдяки ЗСУ лінія військових зіткнень на півдні України відсунута від Дніпровщини до Херсонщини.
- Сили спецоперацій ліквідували частину батальйонно-тактичної групи російських окупантів під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області.
- Ворог продовжує готуватися до відновлення наступу на Слобожанському напрямку. Також Генштаб не виключає провокацій дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова.