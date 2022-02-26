Про це повідомив Подоляк на брифінгу.
Він наголосив, що ніч на 26 лютого мала бути тяжкою тому, що РФ використала всі свої ресурси та резерви, аби завдати максимальної шкоди. Однак цього не сталося.
Ми розуміли, що сьогоднішня ніч буде тяжкою, бо РФ мала використати й використала всі свої ресурси та резерви, щоб завдати нам у максимальній кількості наших міст максимальних уражень. Відразу скажу, що цього не сталося – ЗСУ разом з Національною поліцією України повністю контролюють всю ситуацію і територію нашої держави”, – зазначив Михайло Подоляк.
Водночас на півдні України тривають потужні бої в Херсоні, Миколаєві, Одеса. За його словами в Росії цей напрям вважають пріоритетним.
Вони хотіли там закріпитись, але немає жодного натяку на те, що їм це вдалося”, – наголосив радник керівника Офісу Президента.
- Нагадаємо, що Збройні сили України повернули під свій контроль Київську ГЕС. Станція працює у штатному режимі.
- Водночас Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України, спростувавши інформацію ніби він закликає Збройні Сили України складати зброю та евакуюватись.
- Водночас міський голова Херсона Ігор Колихаєв оголосив, що Херсон під українським контролем.
- Раніше окупанти вдарили обстрілами з повітря по району аеропорту “Жуляни”. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку.
- Також Генеральний штаб Збройних сил України підбив проміжні підсумки початку третього дня повномасштабної війни Росії проти України.