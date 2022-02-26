За минулу добу російські війська не здобули жодної оперативно-тактичної переваги. За словами радника керівника Офісу Президента Михайло Подоляка, це свідчення того, що Україна перемагає.

Про це повідомив Подоляк на брифінгу.

Він наголосив, що ніч на 26 лютого мала бути тяжкою тому, що РФ використала всі свої ресурси та резерви, аби завдати максимальної шкоди. Однак цього не сталося.

Ми розуміли, що сьогоднішня ніч буде тяжкою, бо РФ мала використати й використала всі свої ресурси та резерви, щоб завдати нам у максимальній кількості наших міст максимальних уражень. Відразу скажу, що цього не сталося – ЗСУ разом з Національною поліцією України повністю контролюють всю ситуацію і територію нашої держави”, – зазначив Михайло Подоляк.

Водночас на півдні України тривають потужні бої в Херсоні, Миколаєві, Одеса. За його словами в Росії цей напрям вважають пріоритетним.