Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних Сил.
В неділю, 6 вересня, у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка прямувала до місця гасіння пожежі.
Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Обом бійцям було надано медичну допомогу, їх доправили до лікувального закладу.
В понеділок, 7 вересня, один з поранених військових загинув.
“Із сумом повідомляємо, що від отриманих опіків, після проведення реанімаційних заходів, сьогодні один із поранених воїнів помер. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця”, — йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Спершу окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. Внаслідок обстрілу був поранений український військовослужбовець.
- Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
- Ввечері незаконні збройні формування зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Причепилівки. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.
- Офіс президента, голова української делегації у ТГК Леонід Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба називали ці інциденти “провокаціями”.