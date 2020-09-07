В лікарні загинув один з двох військовослужбовців, які отримали поранення під час підриву автомобільної розливної станції АРС-14, яка прямувала до місця гасіння пожежі.

Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних Сил.

В неділю, 6 вересня, у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка прямувала до місця гасіння пожежі.

Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Обом бійцям було надано медичну допомогу, їх доправили до лікувального закладу.

В понеділок, 7 вересня, один з поранених військових загинув.