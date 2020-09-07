Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних Сил.  

В неділю, 6 вересня, у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка прямувала до місця гасіння пожежі.

Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Обом бійцям було надано медичну допомогу, їх доправили до лікувального закладу.

В понеділок, 7 вересня, один з поранених військових загинув.

“Із сумом повідомляємо, що від отриманих опіків, після проведення реанімаційних заходів, сьогодні один із поранених воїнів помер. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця”, — йдеться в повідомленні.