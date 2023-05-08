Про це Jerry Heil зазначила в Instagram.
Берлінський дизайнер був першою людиною в Берліні, котра гаряче запевнила співачку, що підтримуватиме нашу державу і “топити за Україну в своїй державі до кінця”.
І він це робить! Його синьо-жовтий профіль в інстаграм щодня нагадує громадянам Німеччини про те, що зараз на часі чуйність, емпатія і підтримка ДІЯМИ. Він вірить в українську перемогу і на сторінці просуває українську культуру, музику, кухню, моду та мистецтво, допомагаючи на благодійних заходах! Рефлексує з приводу російського тероризму, стаючи для багатьох промінчиком надії!”, – мовиться у дописі.
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Окрім цього, Jerry Heil зауважила, що стиліст підтримує права ЛГБТ, що неймовірно важливо, враховуючи, скільки представників ЛГБТ нині відстоюють нашу країну.
Зауважимо, берлінський стиліст та дизайнер Франк-Пітер Вільде, який підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії й публікує фото в образах у синьо-жовтих кольорах, розповів про знайомство з українцями та про плани відвідати Крим після перемоги України.
Довідка. Франк-Петер Вільде — німецький дизайнер та стиліст, який публікує у соціальних мережах фотографії своїх образів у ліфті. Від початку повномасштабного російського вторгнення він активно підтримує Україну. Щодня Франк публікує світлини в образах, які присвячує нашій державі.
Крім того, у грудні він анонсував збір коштів на генератори для українських лікарень через фандрейзингову платформу UNITED24. Він анонсував різдвяну кампанію спільно з німецькими громадськими організаціями Vitsche та “Укр.Дім”.
- Американська зірка Шерон Стоун обрала синьо-жовтий одяг для виходу на червону доріжку 75-го Каннського кінофестивалю. У такий спосіб акторка висловила свою підтримку Україні.
- Американська виконавиця Біллі Айліш заспівала на своєму концерті з українським прапором у руках. Синьо-жовтий стяг їй передала українська співачка Jerry Heil.
- Легендарний німецький метал-гурт “Rammstein” висловив підтримку Україні, розгорнувши синьо-жовтий стяг на своєму концерті у Цюриху.