Українська співачка та авторка пісень Jerry Heil розповіла, що німецький дизайнер Франк-Пітер Вільде з початку повномасштабного вторгнення зобов’язався підтримувати Україну та щодня нагадує у своєму Instagram про нашу боротьбу.

Про це Jerry Heil зазначила в Instagram.

Берлінський дизайнер був першою людиною в Берліні, котра гаряче запевнила співачку, що підтримуватиме нашу державу і “топити за Україну в своїй державі до кінця”.

І він це робить! Його синьо-жовтий профіль в інстаграм щодня нагадує громадянам Німеччини про те, що зараз на часі чуйність, емпатія і підтримка ДІЯМИ. Він вірить в українську перемогу і на сторінці просуває українську культуру, музику, кухню, моду та мистецтво, допомагаючи на благодійних заходах! Рефлексує з приводу російського тероризму, стаючи для багатьох промінчиком надії!”, – мовиться у дописі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jerry Heil (@thejerryheil)

Окрім цього, Jerry Heil зауважила, що стиліст підтримує права ЛГБТ, що неймовірно важливо, враховуючи, скільки представників ЛГБТ нині відстоюють нашу країну.

Зауважимо, берлінський стиліст та дизайнер Франк-Пітер Вільде, який підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії й публікує фото в образах у синьо-жовтих кольорах, розповів про знайомство з українцями та про плани відвідати Крим після перемоги України.

Довідка. Франк-Петер Вільде — німецький дизайнер та стиліст, який публікує у соціальних мережах фотографії своїх образів у ліфті. Від початку повномасштабного російського вторгнення він активно підтримує Україну. Щодня Франк публікує світлини в образах, які присвячує нашій державі.

Крім того, у грудні він анонсував збір коштів на генератори для українських лікарень через фандрейзингову платформу UNITED24. Він анонсував різдвяну кампанію спільно з німецькими громадськими організаціями Vitsche та “Укр.Дім”.