Про це повідомив Макрон у Twitter.

Французський президент опублікував твіт українською мовою.

“Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок”, — написав Емманюель Макрон.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Херсон офіційно звільнено від окупантів. Місто ще не зачищено від російських військових, але місцеві прибирають ворожу символіку. Також у місті перебувають українські спецпідрозділи.

У місті продовжують залишатись російські військові. Окупанти перевдяглися у цивільний одяг і мають з собою зброю. Вони мають намір створити картинку “героїчного спротиву” населення українським військовим.