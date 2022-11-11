Президент Франції Емманюель Макрон привітав Україну з деокупацією Херсону. Він наголосив, що визволення міста є важливим кроком до відновлення суверенних прав.

Про це повідомив Макрон у Twitter.

Французський президент опублікував твіт українською мовою.

“Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок”, — написав Емманюель Макрон.

Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Херсон офіційно звільнено від окупантів. Місто ще не зачищено від російських військових, але місцеві прибирають ворожу символіку. Також у місті перебувають українські спецпідрозділи.

У місті продовжують залишатись російські військові. Окупанти перевдяглися у цивільний одяг і мають з собою зброю. Вони мають намір створити картинку “героїчного спротиву” населення українським військовим.