Про це повідомив Макрон у Twitter.
Французський президент опублікував твіт українською мовою.
“Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок”, — написав Емманюель Макрон.
Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Херсон офіційно звільнено від окупантів. Місто ще не зачищено від російських військових, але місцеві прибирають ворожу символіку. Також у місті перебувають українські спецпідрозділи.
У місті продовжують залишатись російські військові. Окупанти перевдяглися у цивільний одяг і мають з собою зброю. Вони мають намір створити картинку “героїчного спротиву” населення українським військовим.
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