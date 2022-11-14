Прокуратура США в Нью-Йорку розслідує крах FTX після того, як минулого тижня криптобіржа подала заяву про захист банкрутству після стрімкого зняття коштів клієнтами.

Про це пише Reuters, посилаючись на свої джерела, обізнані з розслідуванням.

Міністерство юстиції, Комісія з цінних паперів і бірж і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами наразі розслідують, як FTX розпоряджалася коштами клієнтів, коли Alameda Research, торгова фірма, що належить генеральному директору FTX Сему Бенкману-Фріду, розвалилася, повідомило джерело.

FTX зіштовхнулась з очевидною кризою ліквідності після використання коштів клієнтів для підтримки Alameda.

Друге джерело повідомило, що розслідування SEC також спрямоване на керівників FTX, які займаються обробкою коштів клієнтів і будь-якого потенційного порушення законів про цінні папери.

Банкрутство FTX відбулося після невдалої угоди про порятунок з конкуруючою біржею Binance. Тепер FTX піддається ретельному аналізу з боку регуляторів США щодо поводження з коштами клієнтів, а також діяльністї з криптокредитування.

Минулого тижня агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що щонайменше 1 мільярд доларів коштів клієнтів зник з FTX.

Крах FTX знаменує собою останні потрясіння в індустрії криптовалют цього року. Загальний криптовалютний ринок впав на тлі серії обвалів, які призвели до падіння інших ключових гравців, зокрема Voyager Digital і Celsius Network.

Нагадаємо, що найбільша криптовалютна біржа Binance, яка 8 листопада повідомила про намір придбати FTX, врятувавши конкурента, після ретельної перевірки фінансового стану біржі передумала та заявила , що не зможе нічим допомогти

Як наслідок FTX збанкрутувала, поставивши крапку у конфлікті між двома найбагатшими та найвпливовішими гігантами криптосвіту.

Втім, багатьох турбує питання, чому FTX просто не може повернути клієнтам їхні гроші?

Річ у тім, що в класичних бірж проблеми з поверненням клієнтських коштів виникають рідко. Зазвичай вони виступають посередниками в ланцюжку володіння активами, беручи за це невеликий відсоток.

Однак, навіть якщо всі клієнти одночасно захочуть вивести кошти, це не повинно призвести до банкрутства, адже всі зобов’язання перед клієнтами забезпечені конкретними активами цих клієнтів на рахунках біржі.

У підсумку, враховуючи масштаб подій, які відбуваються в криптосвіті, слід очікувати, що наслідки краху FTX продовжать впливати на весь ринок.

Зараз засновник FTX Сем Бенкмен-Фрід прагне зібрати пакет порятунку на суму у 9,4 мільярда доларів. Він заявив, що вивчає всі варіанти, аби врятувати біржу.

10 листопада стало відомо, що венчурна компанія Sequoia є першою, але, ймовірно, не останньою, яка визнала криптобіржу FTX – інвестицією з нульовим капіталом. 11 листопада FTX оголосила про банкрутство.

Припускається, що попереду на індустрію чекає низка нових гучних банкрутств, а разом з ними — оновлення мінімумів котирувань криптовалют.