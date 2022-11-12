Протягом цього тижня курс біткоїна, етеру та багатьох інших криптовалют падає. Причиною стала плачевна ситуація довкола четвертої за розміром світової біржі FTX. Розповідаємо про причини та наслідки кризи, яка ще більше підірвала довіру суспільства до криптовалюти.

Про це повідомляють #Букви.

Інвестори масово почали виводити гроші після того, як завдяки журналістським розслідуванням на початку листопада стало відомо про проблеми компанії із її фінансовою стійкістю.

Найбільша криптовалютна біржа Binance, яка 8 листопада повідомила про намір придбати FTX, врятувавши конкурента, після ретельної перевірки фінансового стану біржі передумала та заявила , що не зможе нічим допомогти

Як наслідок FTX збанкрутувала, поставивши крапку у конфлікті між двома найбагатшими та найвпливовішими гігантами криптосвіту.

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Втім, багатьох турбує питання, чому FTX просто не може повернути клієнтам їхні гроші?

Річ у тім, що в класичних бірж проблеми з поверненням клієнтських коштів виникають рідко. Зазвичай вони виступають посередниками в ланцюжку володіння активами, беручи за це невеликий відсоток.

Однак, навіть якщо всі клієнти одночасно захочуть вивести кошти, це не повинно призвести до банкрутства, адже всі зобов’язання перед клієнтами забезпечені конкретними активами цих клієнтів на рахунках біржі.

У підсумку, враховуючи масштаб подій, які відбуваються в криптосвіті, слід очікувати, що наслідки краху FTX продовжать впливати на весь ринок.

Зараз засновник FTX Сем Бенкмен-Фрід прагне зібрати пакет порятунку на суму у 9,4 мільярда доларів. Він заявив, що вивчає всі варіанти, аби врятувати біржу.

10 листопада стало відомо, що венчурна компанія Sequoia є першою, але, ймовірно, не останньою, яка визнала криптобіржу FTX – інвестицією з нульовим капіталом.

Припускається, що попереду на індустрію чекає низка нових гучних банкрутств, а разом з ними — оновлення мінімумів котирувань криптовалют.