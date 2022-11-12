Про це повідомляють #Букви.
Інвестори масово почали виводити гроші після того, як завдяки журналістським розслідуванням на початку листопада стало відомо про проблеми компанії із її фінансовою стійкістю.
Найбільша криптовалютна біржа Binance, яка 8 листопада повідомила про намір придбати FTX, врятувавши конкурента, після ретельної перевірки фінансового стану біржі передумала та заявила , що не зможе нічим допомогти
Як наслідок FTX збанкрутувала, поставивши крапку у конфлікті між двома найбагатшими та найвпливовішими гігантами криптосвіту.
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Втім, багатьох турбує питання, чому FTX просто не може повернути клієнтам їхні гроші?
Річ у тім, що в класичних бірж проблеми з поверненням клієнтських коштів виникають рідко. Зазвичай вони виступають посередниками в ланцюжку володіння активами, беручи за це невеликий відсоток.
Однак, навіть якщо всі клієнти одночасно захочуть вивести кошти, це не повинно призвести до банкрутства, адже всі зобов’язання перед клієнтами забезпечені конкретними активами цих клієнтів на рахунках біржі.
У підсумку, враховуючи масштаб подій, які відбуваються в криптосвіті, слід очікувати, що наслідки краху FTX продовжать впливати на весь ринок.
Зараз засновник FTX Сем Бенкмен-Фрід прагне зібрати пакет порятунку на суму у 9,4 мільярда доларів. Він заявив, що вивчає всі варіанти, аби врятувати біржу.
10 листопада стало відомо, що венчурна компанія Sequoia є першою, але, ймовірно, не останньою, яка визнала криптобіржу FTX – інвестицією з нульовим капіталом.
Припускається, що попереду на індустрію чекає низка нових гучних банкрутств, а разом з ними — оновлення мінімумів котирувань криптовалют.
- Криптобіржа Binance відмовилась від угоди з цифровою компанією FTX. Тепер FTX опинилась перед невизначеним майбутнім, адже зіштовхується з багатомільярдним дефіцитом.
- Головний виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід заявив співробітникам, що вивчає всі варіанти для своєї фірми після того, як угода із криптовалютною біржею Binance зірвалася в середу після комплексної перевірки запропонованої фінансової допомоги.
- Головний виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід – криптопідприємець, відомий тим, що надає фінансову допомогу компаніям у цій галузі, які переживають труднощі – тепер сам потребує допомоги.
- Раніше Washington Post зазначили, новина про продаж FTX спровокувала новий розпродаж криптовалюти: у вівторок по обіді Bitcoin втратив понад 10% своєї вартості, а етеріум – 15%.