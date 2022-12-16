Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
За його даними, росіяни поцілили в критичної об’єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України.
Як наслідок – можливо падіння обсягів генерації, тому відбуватимуться аварійні відключення світла.
“Як тільки це буде можливо – енергетики відновлюватимуть енергопостачання”, – написав він.
Додамо, що у Києві вже запроваджено екстрені відключення електроенергії. Також повністю знеструмлені Полтава і Харків. У Кременчуці внаслідок масованого ракетного обстрілу відсутні енерго- та теплопостачання.
- 16 грудня, російські загарбники здійснили масований ракетний обстріл по всій території України. Відтак, через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.