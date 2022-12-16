16 грудня, внаслідок чергової масованої ракетної атаки росіян, було пошкоджено енергетичні об'єкти інфраструктури на сході та півдні.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його даними, росіяни поцілили в критичної об’єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України.

Як наслідок – можливо падіння обсягів генерації, тому відбуватимуться аварійні відключення світла.

“Як тільки це буде можливо – енергетики відновлюватимуть енергопостачання”, – написав він.

Додамо, що у Києві вже запроваджено екстрені відключення електроенергії. Також повністю знеструмлені Полтава і Харків. У Кременчуці внаслідок масованого ракетного обстрілу відсутні енерго- та теплопостачання.