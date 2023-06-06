Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого рівень води у водосховищі Запорізької теплової електростанції знижується.

Джерело: ДТЕК.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС знижується рівень води у водосховищі Запорізької ТЕС, з якого станція бере воду для перекачування насосами на ЗАЕС. Працівники ТЕС моніторять ситуацію та взаємодіють з колегами із “Енергоатома”. Сама Запорізька ТЕС не працює з травня минулого року.

За даними ДТЕК, в цілому Дніпровський каскад ГЕС забезпечує водою три ТЕС ДТЕК. На всіх них ведеться спостереження за рівнем води, ситуація стабільна.

“Наразі теплові електростанції ДТЕК працюють у штатному режимі та готові балансувати енергосистему у разі необхідності”, – зазначили у компанії.

Своєю чергою, у МАГАТЕ заявили, що їхні експерти “уважно стежать за ситуацією” після підриву росіянами Каховської ГЕС. Вони вважають, що на Запорізькій атомній електростанції немає “безпосереднього ризику для ядерної безпеки”.

“МАГАТЕ в курсі повідомлень про руйнування на українській Каховській греблі; експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає”, – йдеться у повідомленні.

Потенційно підрив дамби становить загрозу для Запорізької атомної електростанції. Це пов’язано з тим, що рівень води у Каховському водосховищі падає, що створює небезпеку для ЗАЕС.

Саме з Каховської ГЕС до ЗАЕС поступає вода для охолодження атомної електростанції. Також вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

Окрім цього, підрив Каховської ГЕС може призвести до дефіциту питної води у Херсонській області та в окупованому Криму. Також є ймовірність знищення частини населених пунктів та біосфери.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.