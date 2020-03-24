Про це #Буквам повідомило джерело серед депутатів монобольшості.
Як повідомлялося раніше, народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Качура розповів, що в четвер, 26 березня, Верховна Рада збереться на позачергове засідання.
За інформацією джерел видання, позачергове засідання в цей день не відбудеться.
“У четвер засідання не буде. Швидше за все, воно відбудеться в суботу”, — сказав співрозмовник.
Порядок денний засідання досі невідомий.
“Немає ще жодного зареєстрованого законопроєкту, тому і не призначають засідання”, — додав співрозмовник.
Втім в Раду вже внесено законопроєкт Кабміну щодо удосконалення деяких механізмів регулювання в банківській діяльності, який називають “антиколомойським законом”. Він має зупинити спроби олігарха повернути банк. Депутат-співрозмовник назвав це рішення проблемним.
Чутки про дистанційне голосування, яке віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук запропонував у зв’язку з карантином, співрозмовник назвав “нежиттєздатною історією”.
Також #Буквам стало відомо, що на середу президент збирає чергову селекторну нараду мерів та губернаторів.
- Раніше Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- 23 березня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив підготовку до позачергового засідання Парламенту.