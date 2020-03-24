26 березня не відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яке раніше анонсували нардепи.

Про це #Буквам повідомило джерело серед депутатів монобольшості.

Як повідомлялося раніше, народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Качура розповів, що в четвер, 26 березня, Верховна Рада збереться на позачергове засідання.

За інформацією джерел видання, позачергове засідання в цей день не відбудеться.

“У четвер засідання не буде. Швидше за все, воно відбудеться в суботу”, — сказав співрозмовник.

Порядок денний засідання досі невідомий.

“Немає ще жодного зареєстрованого законопроєкту, тому і не призначають засідання”, — додав співрозмовник.

Втім в Раду вже внесено законопроєкт Кабміну щодо удосконалення деяких механізмів регулювання в банківській діяльності, який називають “антиколомойським законом”. Він має зупинити спроби олігарха повернути банк. Депутат-співрозмовник назвав це рішення проблемним.

Чутки про дистанційне голосування, яке віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук запропонував у зв’язку з карантином, співрозмовник назвав “нежиттєздатною історією”.

Також #Буквам стало відомо, що на середу президент збирає чергову селекторну нараду мерів та губернаторів.