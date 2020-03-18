У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню ушпиталили шістьох осіб з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає прес-служба ЛОДА.

Відзначається, що всі ушпиталені перебували в країнах, де зафіксовано коронавірус.

У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих стабільний, в однієї людини – пневмонія.

За словами Васька, проводяться обстеження, аналізи на COVID-19 будуть скеровані до Києва. Реанімаційні палати готові до ушпиталення пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

В цілому в області з підозрою COVID-19 ушпиталено 22 людини.

Раніше повідомлялося, що 16 березня в Києві зафіксували ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон. У вівторок, 17 березня, стало відомо про ще 7 хворих. Кількість пацієнтів в COVID-19 зросла до 14.