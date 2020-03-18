У суботу, 18 березня, в останньому американському штаті, Західна Вірджинія, зафіксували випадок зараження коронавірусною інфекцією.

Про це свідчать дані американського університету Джона Хопкінса.

На даний момент в США 6420 випадків зараження коронавірусом, 108 людей загинули, ще 17 – вилікувалися.

Вчора повідомлялося про 85 померлих від коронавіруса.

Таким чином, коронавірус виявили у всіх 50 штатах США, а також в окрузі Колумбія.

Губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс повідомив, що вірус виявили в районі Східного Панхандл на кордоні зі штатом Меріленд.

LIVE: Gov. Justice addresses West Virginia on COVID-19 response. For more information about #COVID19, call the State’s toll-free hotline at 1-800-877-4304 or visit https://t.co/Ad33fbC98s. #WV #WVGov https://t.co/sBNvmj8Qaz — Governor Jim Justice (@WVGovernor) March 17, 2020

Раніше повідомлялося, що 16 березня в Києві зафіксували ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон. У вівторок, 17 березня, стало відомо про ще 7 хворих. Кількість пацієнтів в COVID-19 зросла до 14.