Про це свідчать дані американського університету Джона Хопкінса.

На даний момент в США 6420 випадків зараження коронавірусом, 108 людей загинули, ще 17 – вилікувалися.

Вчора повідомлялося про 85 померлих від коронавіруса.

Таким чином, коронавірус виявили у всіх 50 штатах США, а також в окрузі Колумбія.

Губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс повідомив, що вірус виявили в районі Східного Панхандл на кордоні зі штатом Меріленд.

LIVE: Gov. Justice addresses West Virginia on COVID-19 response. For more information about #COVID19, call the State’s toll-free hotline at 1-800-877-4304 or visit https://t.co/Ad33fbC98s. #WV #WVGov https://t.co/sBNvmj8Qaz

— Governor Jim Justice (@WVGovernor) March 17, 2020