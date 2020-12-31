Про це повідомили у пресцентрі ВООЗ.
В четвер, 31 грудня, COVID-вакцина від Pfizer та BioNTech стала першою вакциною, яка отримала схвалення від ВООЗ для екстреного використання.
“Експерти розглянули дані про безпеку, ефективність та якість вакцини Pfizer та BioNTech. Вони виявили, що вакцина відповідає обов’язковим критеріям безпеки та ефективності, та що переваги її використання для вирішення захворювання компенсують потенційні ризики”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19.
- 12 грудня Управління контролю якості продуктів і медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer. 12 грудня розпочалися поставки вакцини.
- 27 грудня у країнах Європейського союзу (ЄС) стартувала масова вакцинація препаратом від Pfizer.
- ЄС хоче отримали 300 млн доз вакцини, що може покрити близько третини від кількості, необхідної для вакцинування всього населення блоку.