Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання першої вакцини проти коронавірусу. Дозвіл отримав препарат від Pfizer і BioNTech.

Про це повідомили у пресцентрі ВООЗ.

В четвер, 31 грудня, COVID-вакцина від Pfizer та BioNTech стала першою вакциною, яка отримала схвалення від ВООЗ для екстреного використання.

“Експерти розглянули дані про безпеку, ефективність та якість вакцини Pfizer та BioNTech. Вони виявили, що вакцина відповідає обов’язковим критеріям безпеки та ефективності, та що переваги її використання для вирішення захворювання компенсують потенційні ризики”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19.