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Ворог вивів у Чорне море 21 корабель, серед яких – 5 ракетоносіїв – ОК «Південь»

Противник нарощує присутність у Чорному морі: ворог вивів 21 корабель, зокрема і 5 ракетоносіїв із загальним залпом 32 "Калібри".

Четвер, 16 березня 2023, 15:24
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Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Як пояснюють в оперативному командуванні, досить нетипова кількість корабельного угруповання може бути пов’язана і з демонстрацією панування в морі – як реакція на намір США направити корабель для пошукової операції після повітряного інциденту.

Крім того, в ОК “Південь” не виключають проведення росіянами пошукової операції американського розвідувального БпЛА MQ-9 Reaper.

Наголошено, що наявність 5 ракетоносіїв, два з яких – підводні, на тлі регулярної активності ворожої авіації, надзвичайно підвищує ракетну небезпеку. У зв’язку з цим ОК “Південь” закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Додамо, що станом на 10:00 16 березня, у Чорному морі українські захисники вже зафіксували “нетипову” активність росіян. Зокрема, ворог вивів 20 кораблів та багато одиниць допоміжного флоту.

Теги: війна, Війна в Україні, війна, Калібри, корабель, Міноборони, ОК "Південь", повномасштабна війна, Ракетоносії, російська агресія, російсько-українська війна, Чорне море

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