Ворог вивів у Чорне море 21 корабель, серед яких – 5 ракетоносіїв – ОК «Південь»

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.
Як пояснюють в оперативному командуванні, досить нетипова кількість корабельного угруповання може бути пов’язана і з демонстрацією панування в морі – як реакція на намір США направити корабель для пошукової операції після повітряного інциденту.
Крім того, в ОК “Південь” не виключають проведення росіянами пошукової операції американського розвідувального БпЛА MQ-9 Reaper.
Наголошено, що наявність 5 ракетоносіїв, два з яких – підводні, на тлі регулярної активності ворожої авіації, надзвичайно підвищує ракетну небезпеку. У зв’язку з цим ОК “Південь” закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Додамо, що станом на 10:00 16 березня, у Чорному морі українські захисники вже зафіксували “нетипову” активність росіян. Зокрема, ворог вивів 20 кораблів та багато одиниць допоміжного флоту.
- Сполучені Штати Америки дистанційно видалили секретне програмне забезпечення з безпілотника MQ-9 Reaper перед тим, як він впав у Чорне море, щоб запобігти отриманню Росією секретної інформації.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі припустив, що Штати можуть ніколи не дістати збитий російським винищувачем Су-27 безпілотник MQ-9 Reaper, який впав у Чорне море.
- У Росії заявили, що спробують знайти залишки американського безпілотника MQ-9 Reaper, який збив російський винищувач Су-27. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що БПЛА став доказом нібито “безпосередньої участі США у воєнних діях в Україні”.
- Посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов заявив, що РФ розглядає інцидент за участю одного з її винищувачів Су-27 і американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем як провокацію.