Джерело: Оперативне командування “Південь”

Так, надвечір, росіяни вивели ще один підводний ракетоносій на чергування, один з надводних завели в пункт базування.

Тож, станом на вечір 29 травня в морі три ракетоносії — один надводний і два підводних. Загальний залп – 16 ракет.

У пресслужбі попередили, що рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим.

Та закликали бути пильними й відповідальними, не нехтувати власною безпекою і не допомагати ворогу “через хайп у соцмережах”.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом доби РФ завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”.

За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА Shahed-136/131. Вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Києва. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 11 із 11 ракет було знищено.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 53 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

У пресслужбі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.