Про це повідомляє агенство Assotiated Press.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила своє рішення після того, як незалежні експерти витратили два дні на оцінку інформації про поширення нововиявленого коронавіруса.

ВООЗ визначає глобальну надзвичайну ситуацію як “надзвичайну подію”, яке становить небезпеку для інших країн та вимагає скоординованих міжнародних дій.

Оголошення глобальної надзвичайної ситуації може спонукати іноземні уряди обмежити поїздки та торгівлю з постраждалими країни. Тому рішення про те, чи є спалах міжнародною кризою, може бути політично небезпечним.

Попередні глобальні надзвичайні ситуації були оголошені для появи вірусу Зика в Північній та Південній Америці, пандемії свинячого грипу та поліомієліту. Водночас в 2014 році ВООЗ відмовилася оголосити руйнівну епідемію лихоманки Ебола в Західній Африці глобальною надзвичайною ситуацією, оскільки вона побоювалася, що це повідомлення викличе негативну реакцію у Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне.

Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 23 січня відомо про 18 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, якими є симптоми незвичайного захворювання.