Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Facebook.
Зеленський висловив сподівання, що ця зустріч “надасть нового імпульсу подальшій активізації нашого взаємовигідного діалогу”. Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.
Дякую за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету та територіальної цілісності, – продовжив він. Це дуже важливо для нас і нашого суспільства”.
Саудівська Аравія поки що дотримувалась нейтральної позиції у війні. Водночас Королівство виступило посередником в обміні полоненими минулого року, під час якого двоє американських і п’ятеро британських громадян були звільнені з російського полону.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав зустріч успішною.
Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії. У межах візиту в Офісі Президента були підписані два документи, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн”, – зазначив він.
Мовиться про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку.
Окрім цього, Саудівська Аравія підтримала резолюцію ООН щодо сталого миру в Україні кілька днів тому.
Зауважимо, у жовтні після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з принцом Мухаммадом бін Салманом стало відомо, що Саудівська Аравія виділить Україні гуманітарну допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів.
23 лютого Генеральна асамблея ООН, абсолютною більшістю, підтримала резолюцію України та союзників “Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні”.
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