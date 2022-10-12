Вполював п’ять «Шахідів» та дві ракети – на Вінниччині успішно катапультувався український пілот

12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил України. Льотчик успішно катапультувався, він виконав бойове завдання зі знищення ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над Вінниччиною.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що цього дня пілот уже знищив п’ять “шахідів”: три – на півдні України та два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.

У пресслужбі пояснили, що через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак якомога далі від Вінниці, і катапультувався.

Причини аварії встановлюються.

Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.

12 жовтня російські загарбники атакували Вінницьку область двома дронами-камікадзе, проте українські сили протиповітряної оборони ліквідували їх.

11 жовтня російські окупанти двічі атакували Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. Внаслідок цього поранення отримали 6 осіб.

Спершу окупанти атакували Ладижинську ТЕС дронами-камікадзе, пошкодивши енергетичне обладнання станції. Однак згодом на Ладижинську ТЕС було здійснено ще одну атаку.

Як зауважили в ДТЕК, це відбувалось у той момент, коли на ТЕС працювали рятувальники для ліквідації наслідків першої атаки.