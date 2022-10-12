Вполював п’ять «Шахідів» та дві ракети – на Вінниччині успішно катапультувався український пілот

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зазначається, що цього дня пілот уже знищив п’ять “шахідів”: три – на півдні України та два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.
У пресслужбі пояснили, що через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак якомога далі від Вінниці, і катапультувався.
Причини аварії встановлюються.
Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.
12 жовтня російські загарбники атакували Вінницьку область двома дронами-камікадзе, проте українські сили протиповітряної оборони ліквідували їх.
11 жовтня російські окупанти двічі атакували Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. Внаслідок цього поранення отримали 6 осіб.
Спершу окупанти атакували Ладижинську ТЕС дронами-камікадзе, пошкодивши енергетичне обладнання станції. Однак згодом на Ладижинську ТЕС було здійснено ще одну атаку.
Як зауважили в ДТЕК, це відбувалось у той момент, коли на ТЕС працювали рятувальники для ліквідації наслідків першої атаки.
- За інформацією української розвідки РФ продовжує перекидати до Білорусі іранські дрони-камікадзе “Shahed-136”, які в російські армії перейменували на “Герань-2”.
- Окупанти привезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонської області та Криму для запусків дронів-камікадзе “Shahed-136”.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зауважили, що масовані ракетні обстріли України не є помстою Кремля за вибух на Кримському мості, а напряму пов’язані з призначення генерала Сергія Суровікіна командувачем “спецоперації” РФ в Україні.