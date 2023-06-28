«Вважаю, що Путін ослаблений» – Шольц назвав заколот Пригожина спробою «державного перевороту»

Джерело: Олаф Шольц в інтерв’ю ARD

Канцлер ФРН назвав заколот групи “Вагнер” проти Кремля “спробою державного перевороту” та визнав, що німецькі спецслужби не були так добре поінформовані, як розвідка США.

Так, за його словами, Федеральна розвідувальна служба (BND) не знала заздалегідь про підготовку російських найманців до протистояння всередині РФ.

“Безумовно, це матиме довготривалі наслідки для Росії. Я вважаю, що він (Путін – ред.) ослаблений”, – наголосив Шольц.

Він переконаний, що заколот показав, що “в автократичних структурах, силових структурах є тріщини” і “Путін аж ніяк не має такої міцної позиції, як він неодноразово стверджував”.

Глава німецького уряду також прокоментував прагнення РФ до переговорів. Він зазначив, коли російський президент говорить про мир, то уявляє собі “продиктований мир”, тобто виключно на його умовах – а це неприпустимо, наголосив Шольц.

Канцлер Німеччини додав, що поки незрозуміло як швидко внутрішні події в РФ можуть призвести до повалення влади Путіна, тому закликав підготуватися до довгострокової допомоги Україні.

Нагадаємо, 28 червня президент США Джо Байден заявив, що президент РФ Володимир Путін “абсолютно” ослаблений після заколоту приватної військової компанії “Вагнер”.

Окрім цього, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що спроба повстання очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина була “прямим викликом владі президента Росії Володимира Путіна”. Блінкен назвав короткочасний заколот “фундаментально внутрішньою справою, з якою росіянам і Путіну доведеться рахуватися”, зазначивши, що “тріщини” всередині Росії не є секретом.