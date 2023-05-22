22 травня претендент, який посів третє місце у першому турі президентських виборів у Туреччині, офіційно підтримав президента Реджепа Таїпа Ердогана у другому турі голосування, що відбудеться 28 травня.

Джерело: AP.

Зауважимо, ні Ердоган, ні його головний суперник, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу, не здобули більшості голосів, необхідної для перемоги у першому турі, 14 травня.

Лідер правої турецької партії АТА Сінан Оган на пресконференції заявив, що головною причиною його рішення стало те, що владна коаліція здобула парламентську більшість на виборах.

“У системі президентського правління для стабільності вкрай важливо, щоб парламент і президент перебували під управлінням одного і того ж альянсу. Ми віримо, що наше рішення буде правильним для нашої країни та нації”, – пояснив політик.

Оган, колишній науковець, якого підтримала ультраправа антимігрантська партія, набрав 5,17% у голосуванні 14 травня і може стати ключем до перемоги у другому турі, тепер, коли він вийшов із перегонів.

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Нагадаємо, Ердоган був впевнений у своїй перемозі в першому турі, проте не заперечував проведення другого туру у разі необхідності.

Натомість його опонент, кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу зауважив, що впевнений у перемозі у другому турі.

Якщо оголосять другий тур, ми обов’язково здобудемо перемогу. Воля до змін у суспільстві вища за 50%”, – наголосив він.

Другий тур передбачали майже всі соціологічні опитування, проте багато хто віддавав перше місце у перегонах Киличдароглу, а не Ердогану.

Додамо, що підтримка виборців президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана впала нижче необхідної більшості для остаточної перемоги на переобранні. Тож нині країна прямує до другого туру.