Виданий президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом (МКС) є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або не буде виправданий.

Про це повідомило BBC.

За словами Джеффрі Найса, який очолював обвинувачення у справі колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича, ордер змінить погляди іноземних лідерів на Путіна.

“Він залишатиметься ймовірним злочинцем, доки він не постане перед судом або не буде переданий до суду та виправданий. Це здається вкрай малоймовірним, тому він залишатиметься ймовірним злочинцем до кінця свого життя”, — сказав він.

Прокурор МКС Карім Хан підкреслив, що ордери “базуються на судово-медичних доказах, перевірці та тому, що було сказано цими двома особами”. Спочатку суд планував зберегти в таємниці виданий ордер, але оприлюднив його, аби спробувати зупинити подальші злочини.

“Не можна поводитися з дітьми як з військовою здобиччю, їх не можна депортувати”, — сказав пан Хан. “Для такого злочину не потрібно бути юристом, потрібно бути людиною, щоб знати, наскільки це кричуще”.

Також він додав, що ніхто не думав, що Мілошевич, якого судили за воєнні злочини в Хорватії, Боснії та Косово в 1990-х роках, опиниться в Гаазі, щоб постати перед правосуддям.

“Ті, хто відчуває, що можна вчинити злочин вдень і добре спати вночі, можливо, повинні подивитися на історію”, — сказав Хан.

У Росії ж заявляли, що будь-яке рішення суду є “недійсним”. Експрезидент РФ Дмитро Медведєв порівняв ордер з туалетним папером. В Україні висловили подяку Каріму Хану та МКС за рішення висунути звинувачення проти “державного зла”.