В ЄС вітають рішення МКС щодо ордера на арешт Путіна

Про це мовиться у заяві Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля.
Як акцентували глави держав та урядів держав-членів, Європейський Союз вітає та заохочує подальші зусилля щодо забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найсерйозніші злочини у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.
Нині ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони “наказують, дозволяють або здійснюють” в Україні.
В ЄС також висловили “свою підтримку” розслідуванням Прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні та закликали всі держави-учасниці до повної співпраці.
17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт виданий стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
Раніше міністр юстиції ФРН Бушман пообіцяв, що виконає вимогу МКС заарештувати Путіна, якщо той опиниться у Німеччині.
Президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна, “є дуже вагомим аргументом”.
19 березня президент Володимир Зеленський заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Росії Володимира Путіна є “поворотним моментом”.
- #Букви повідомляли, чого очікувати Україні після видачі МКС ордера на арешт Путіна.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.
- Польща вітає рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію населення та дітей з території України.
- Ордер на арешт Володимира Путіна є “першим пострілом” Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо того, що може бути суттєвим обвинуваченням проти нього, заявив провідний адвокат уряду України Бен Еммерсон.
- Південна Африка усвідомлює свої юридичні зобов’язання, 19 березня заявив речник президента Сиріла Рамафоси Вінсент Магвенья, посилаючись на ймовірний візит Володимира Путіна після того, як міжнародний суд видав ордер на арешт російського лідера.