В ЄС вітають рішення МКС щодо ордера на арешт Путіна

Європейський Союз взяв до відома рішення Палати попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в офісі президента Марії Львової-Бєлової у зв'язку зі звинуваченими у злочинах незаконної депортації та незаконної передачі дітей при вторгненні РФ в Україну.

Про це мовиться у заяві Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля.

Як акцентували глави держав та урядів держав-членів, Європейський Союз вітає та заохочує подальші зусилля щодо забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найсерйозніші злочини у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.

Нині ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони “наказують, дозволяють або здійснюють” в Україні.

В ЄС також висловили “свою підтримку” розслідуванням Прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні та закликали всі держави-учасниці до повної співпраці.