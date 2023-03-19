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В ЄС вітають рішення МКС щодо ордера на арешт Путіна

Європейський Союз взяв до відома рішення Палати попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в офісі президента Марії Львової-Бєлової у зв'язку зі звинуваченими у злочинах незаконної депортації та незаконної передачі дітей при вторгненні РФ в Україну.

Понеділок, 20 березня 2023, 00:33
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Про це мовиться у заяві Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля.

Як акцентували глави держав та урядів держав-членів, Європейський Союз вітає та заохочує подальші зусилля щодо забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найсерйозніші злочини у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.

Нині ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони “наказують, дозволяють або здійснюють” в Україні.

В ЄС також висловили “свою підтримку” розслідуванням Прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні та закликали всі держави-учасниці до повної співпраці.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії  під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт виданий стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

Раніше міністр юстиції ФРН Бушман пообіцяв, що виконає вимогу МКС заарештувати Путіна, якщо той опиниться у Німеччині.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна, “є дуже вагомим аргументом”.

19 березня президент Володимир Зеленський заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Росії Володимира Путіна є “поворотним моментом”.

Теги: Боррель, ордер на арешт Путіна, реакція ЄС, суд, МКС

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