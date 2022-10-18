Використання РФ безпілотних літальних апаратів "камікадзе" іранського виробництва для нападу на Україну свідчить про те, що її армії бракує техніки та особового складу, вважає генерал-лейтенант Марк Гертлінг, колишній головнокомандувач армії США в Європі.

Про це інформує CNN.

У понеділок РФ застосувала безпілотники іранського виробництва Shahed-136, щоб атакувати Київ, убивши чотирьох осіб, зокрема й вагітну жінку та її чоловіка. 18 жовтня РФ знову атакувала великі міста України, намагаючись пошкодити критичну інфраструктуру.

“Армія Путіна зараз порожня”, — наголосив Гертлінг.

За його словами, росіяни зараз порожні, як з точки зору техніки, так і все більше з точки зору персоналу. Настільки, що їм доводиться звертатися до інших країн, наприклад Ірану за безпілотниками Shahed-136, а тепер і ракетами для заміни системи, яка щойно виснажилася.

Іран заперечує постачання зброї РФ, але докази свідчать про протилежне.

За словами президента України Володимира Зеленського, раніше РФ замовила в Ірану 2400 безпілотників Shahed-136.

Довідка. Shahed-136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений 2020 року. Має дальність польоту до 2500 км та бойову частину масою 40–50 кг. Вперше був представлений у 2020 році.

Ймовірно, ефективна дальність польоту “Shahed-136” становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту — 2500 кілометрів.

Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год. БПЛА має гучний двигун MD 550 або 3W, тому політ ударного дрона можна почути за кілометри. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити — за допомогою радара.

Система наведення БПЛА — інерціальна. Має дельтаподібне трикутне крило, загальну масу — 200 кг, загальну довжину — 3,5 метра та розмах крил — 2,5 метра. Маса осколково-фугасної бойової частини — 40-50 кілограмів.

Нагадаємо, протягом минулих тижнів РФ здійснила серію атак безпілотниками-“камікадзе” по всій території України, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та сіючи терор в українських містах далеко від лінії фронту. Український уряд каже, що Київ, Вінниця, Одеса, Запоріжжя та інші міста постраждали від шквалу атак, і закликає західні країни посилити допомогу на тлі нового виклику.