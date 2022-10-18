Про це інформує CNN.
У понеділок РФ застосувала безпілотники іранського виробництва Shahed-136, щоб атакувати Київ, убивши чотирьох осіб, зокрема й вагітну жінку та її чоловіка. 18 жовтня РФ знову атакувала великі міста України, намагаючись пошкодити критичну інфраструктуру.
“Армія Путіна зараз порожня”, — наголосив Гертлінг.
За його словами, росіяни зараз порожні, як з точки зору техніки, так і все більше з точки зору персоналу. Настільки, що їм доводиться звертатися до інших країн, наприклад Ірану за безпілотниками Shahed-136, а тепер і ракетами для заміни системи, яка щойно виснажилася.
Іран заперечує постачання зброї РФ, але докази свідчать про протилежне.
За словами президента України Володимира Зеленського, раніше РФ замовила в Ірану 2400 безпілотників Shahed-136.
Довідка. Shahed-136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений 2020 року. Має дальність польоту до 2500 км та бойову частину масою 40–50 кг. Вперше був представлений у 2020 році.
Ймовірно, ефективна дальність польоту “Shahed-136” становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту — 2500 кілометрів.
Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год. БПЛА має гучний двигун MD 550 або 3W, тому політ ударного дрона можна почути за кілометри. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити — за допомогою радара.
Система наведення БПЛА — інерціальна. Має дельтаподібне трикутне крило, загальну масу — 200 кг, загальну довжину — 3,5 метра та розмах крил — 2,5 метра. Маса осколково-фугасної бойової частини — 40-50 кілограмів.
Нагадаємо, протягом минулих тижнів РФ здійснила серію атак безпілотниками-“камікадзе” по всій території України, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та сіючи терор в українських містах далеко від лінії фронту. Український уряд каже, що Київ, Вінниця, Одеса, Запоріжжя та інші міста постраждали від шквалу атак, і закликає західні країни посилити допомогу на тлі нового виклику.
- На думку розвідки Великої Британії, російська оборонна промисловість не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, з якою вони витрачаються.
- Ймовірно, РФ домовилася з Іраном про закупівлю БПЛА. Йдеться про “новинку” – дрони-камікадзе Arash-2.
- У соціальних мережах користувачі виявили, що посольство Ірану продовжує працювати у Києві – попри постачання дронів-камікадзе до РФ. Офіційно Тегеран заперечує передачу БПЛА до РФ, тому журналіст #Букв відвідав посольство Ірану, аби перевірити, чи й справді воно працює.
- В ЄС закликали запровадити нові санкції проти Ірану. Міністри закордонних справ Євросоюзу вважають, що варто таке зробити, якщо буде доведено причетність Тегерана до російської агресії проти України.