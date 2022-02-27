Про це повідомляє видання The Washington Post.
Представники найбільших виробників мікросхем заявили, що їх компанії віддані дотриманню нових правил у відповідь на глибоко тривожні події, що розгортаються в Україні.
В Intel підтвердили, що дотримуються всіх застосовних експортних правил і санкцій.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company також призупинила продажі в Росію та третім сторонам, які постачають туди продукцію. Участь TSMC у санкціях завдає особливої шкоди, оскільки компанія є найбільшим у світі виробником чипів, у тому числі найсучасніших. Тайваньска компанія більше не виробляє та не відправляє, напівпровідники під брендом “Ельбрус”, які були розроблені в РФ.
Виробник мікросхем із США, компанія GlobalFoundries заявила, що вже почала виконувати правила. У компанії є система перегляду та блокування будь-яких заборонених продажів у РФ.
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