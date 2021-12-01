Про це президент розповів під час свого виступу у Верховній Раді.

Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про економічний паспорт українця.

Президент України розповів, що два роки уже Україна веде боротьбу з епідемією COVID-19, заявивши, що ми розпочали з нуля, але тепер уже є “майже все: лікарні, ліжка, кисень, і найголовніше – вакцини.. наразі доступні мільйони доз”.

Очільник держави заявив, що чинна влада стабілізувала економіку України – і “у 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності, перевищить 190 млрд доларів.. золотовалютні запаси досягли 30 млрд доларів”.

Володимир Зеленський анонсував зростання зарплат українців до 24 тисячі гривень з 1 січня, зазначивши, що за рік зарплата лікарів уже зросла удвічі, бюджет на медицину з 2019 року також зріс удвічі – переконує президент. З 2023 року він пообіцяв також зростання зарплати вчителів.

Глава держави заявив, що без прямих перемовин з Росією Україна не зможе зупинити війну.

Зеленський заявив, що нашим військовим, які брали участь в операції з порятунку людей в Афганістані, “аплодує весь світ”. Президент України анонсував значне зростання бюджету на оборону. В тому числі президент пообіцяв сприяти створенню кібервійськ України.

Зеленський вносить сьогодні законопроєкт про множинне громадянство. “Нас 65 мільйонів”, – заявив він.

Також президент анонсував програму кредитування “Українська мрія”.