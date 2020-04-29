Авіакомпанія Wizz Air відкрила продаж квитків на рейси до/ з Києва, призначені на 12 травня та пізніше.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, сьогодні угорський лоукостер Wizz Air заявив, що на початку травня відновить рейси за кількома напрямками.

Про відновлення перельотів до Києва не повідомлялося. Однак на сайті авіакомпанії вже доступні для покупки авіаквитки з/до Києва. При цьому всі рейси заплановані на 12 травня і пізніше.

Як відомо, 22 квітня Кабінет Міністрів продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року включно.

Зараз доступні квитки з Києва до, наприклад, Відня. Перельоти в це місто призначені на кожен день наступного місяця, починаючи з 12 травня, за винятком 13 травня.

Також відкрито продаж квитків до Познані (рейси призначені на щочетверга та щонеділі) та Лондону (по понеділках, середах і п’ятницях).

Варто зазначити, що 27 квітня Кабінет Міністрів анонсував відновлення ряду спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України через пандемію коронавірусу. Однак вищезазначених міст в цьому списку немає.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представив план пом’якшення карантинних обмежень, що складається з 5 етапів. При цьому Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно.

У плані не повідомляється, коли саме країна відновить регулярні міжнародні авіарейси.