Про це повідомляє Reuters.

Фірми та інші організації були додані до списку експортного контролю США тих, хто займається діяльністю, зокрема виробляють БПЛА, котрі передаються РФ, що суперечить інтересам національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Відколи Росія почала повномасштабну війну проти України в лютому 2022 року, Сполучені Штати та понад 30 інших країн намагаються погіршити її військову та оборонно-промислову базу, використовуючи експортний контроль, аби обмежити доступ до технологій.

Іранські організації, котрі потрапили під санкції: Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation Industry та Shahed Aviation Industries.

Згідно з обмеженнями, будь-які постачальники організацій не отримають ліцензії на перевезення товарів і технологій, окрім тих, що стосуються харчових продуктів та ліків. Ліцензії переглядатимуться в кожному окремому випадку.

Своєю чергою, місія Ірану при ООН у Нью-Йорку заявила, що запровадження санкцій доводить, що Тегеран не постачає дрони Росії.

Санкції не впливають на потужності Ірану з виробництва безпілотників, тому що всі його БПЛА виробляються всередині країни. Це є переконливою ознакою того, що безпілотники, збиті в Україні, з використанням частин, виготовлених західними країнами, не належить Ірану”.

Зауважимо, під час візиту до США президент Ізраїлю Іцхак Герцог показав докази того, що РФ використовує іранські дрони в Україні. Він продемонстрував відповідні фотографії. Водночас реагуючи на заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо постачання зброї для РФ, речник МЗС Насер Канані акцентував на активному нейтралітеті Ісламської Республіки Іран щодо війни в Україні та заявив, що “емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть у розв’язанні питання”.