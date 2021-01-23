Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що з Фонду боротьби з COVID-19 на доплати медичним працівникам не використали 116 млн грн, або майже 35 % від запланованої на 2020 рік суми.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“На доплати медикам у Фонді боротьби з COVID-19 не використали 116 млн грн, або майже 35 % від запланованої на 2020 рік суми. І це йдеться лише про додаткові виплати працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ”, – йдеться в повідомленні.

За словами Пацкана, за однією з бюджетних програм у Фонді на ці заходи заплановано 337 млн грн. За ці кошти планували здійснити доплати (в середньому 2 600 грн на особу) більш як для 26 000 медиків у 100 закладах охорони здоров’я у вересні – грудні 2020 року. За фактом, на доплати МОЗ направили тільки 221 млн грн але для 192 медустанов.

“Шкода, що медики, які сьогодні перебувають на передовій і рятують життя українців, не отримали належної фінансової підтримки, тим більше, що гроші на це були передбачені. І тут виникає питання до МОЗу – чому так сталося?” – зазначив голова Рахункової палати.

Він також додав, що від початку епідемії фахівці Рахункової палати моніторять ситуацію щодо використання бюджетних коштів на боротьбу з коронавірусом, зокрема з Фонду COVID-19. Цьогоріч відомство планує провести аналіз використання у 2020 році коштів, спрямованих на ці цілі, щоб визначити наскільки ефективно і чи за призначенням витрачались бюджетні гроші.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за гроші з Фонду для боротьби з коронавірусом не купили жодного апарату для штучної вентиляції легенів (ШВЛ).