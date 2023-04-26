Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що на базі заводу Bumar-Łabędy у Глівицях на півдні Польщі з травня розпочнеться ремонт та обслуговування танків Leopard 2А4 та 2А6 для України.

Про це інформує пресслужба Міноборони Польщі.

Завод вже протягом 20 років займається обслуговуванням, ремонтом та модернізацією танків Leopard 2A4, а також танків T-72, які зараз беруть участь у боях в Україні.

Gliwickie zakłady zbrojeniowe będą produkować #Krab i serwisować Leopardy.

Walczące na🇺🇦 #Leopard będą serwisowane i naprawiane w zakładach #Bumar-Łabędy.Jeszcze w maju centrum serwisowe rozpocznie swoją działalność -poinformował wicepremier @mblaszczak.

📝https://t.co/WEDipvcHPz pic.twitter.com/v8oTzhHjSR — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 26, 2023

Блащак відвідав підприємство у Глівицях спільно з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Також міністр оборони зауважив, що 21 квітня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО підписав із главою Міноборони ФРН Борисом Пісторіусом угоду про заснування на базі польського заводу обслуговуючого центру для цілого сімейства танків Leopard. Блащак нагадав, що найближчим часом в Україні з’являться два батальйони танків Leopard 2.

Раніше Маріуш Блащак повідомляв, що у Польщі ймовірно можуть запустити сервісний хаб, який займатиметься ремонтом та обслуговуванням танків Leopard, постачених Україні.

Зауважимо, за інформацію ЗМІ, Сполучені Штати розгорнули у Польщі ремонту базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, яка була виведена з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором.