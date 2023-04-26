Про це інформує пресслужба Міноборони Польщі.
Завод вже протягом 20 років займається обслуговуванням, ремонтом та модернізацією танків Leopard 2A4, а також танків T-72, які зараз беруть участь у боях в Україні.
Gliwickie zakłady zbrojeniowe będą produkować #Krab i serwisować Leopardy.
Walczące na🇺🇦 #Leopard będą serwisowane i naprawiane w zakładach #Bumar-Łabędy.Jeszcze w maju centrum serwisowe rozpocznie swoją działalność -poinformował wicepremier @mblaszczak.
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— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 26, 2023
Блащак відвідав підприємство у Глівицях спільно з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким.
Також міністр оборони зауважив, що 21 квітня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО підписав із главою Міноборони ФРН Борисом Пісторіусом угоду про заснування на базі польського заводу обслуговуючого центру для цілого сімейства танків Leopard. Блащак нагадав, що найближчим часом в Україні з’являться два батальйони танків Leopard 2.
Раніше Маріуш Блащак повідомляв, що у Польщі ймовірно можуть запустити сервісний хаб, який займатиметься ремонтом та обслуговуванням танків Leopard, постачених Україні.
Зауважимо, за інформацію ЗМІ, Сполучені Штати розгорнули у Польщі ремонту базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, яка була виведена з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором.
- У Німеччині почали будувати завод з виробництва боєприпасів середнього калібру. Серед них є набої для зенітних установок Gepard, які Берлін передавав Києву.
- У Словаччині, на кордоні з Україною, розпочав роботу ремонтний центр німецької військової техніки, переданої ЗСУ й пошкодженої під час бойових дій проти РФ. Зокрема тут ремонтуватимуть німецькі САУ PzH 2000.
- Литва продовжує ремонт пошкоджених самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України, незабаром ще 12 гаубиць буде відремонтовано.