За останні місяці до Офісу омбудсмена надійшли десятки відео зі стратами та катуванням українських військових – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що протягом останніх 9 місяців Офіс омбудсмена отримав "десятки відео", на який російські армійці публічно страчують українських воєнних.

Про це інформує “Українська правда” з посиланням на слова Лубінця.

“Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Деяких виконавців страт вдалося верифікувати. І я знаю, що одна особа понесла покарання: вона загинула під час бойового зіткнення з українськими військами”, – прокоментував він.

Також омбудсмен додав, що РФ навмисне публічно поширює відео, на яких окупанти демонстративно страчують українських військових, із ряду причин.

Першою є численні зусилля з підтримки антиукраїнських настроїв серед російського суспільства. Другою – спроби переконати своїх військовиків не здаватися в полон ЗСУ, щоб також не бути страченими. І остання – залякування українських військових, які готуються до майбутнього контрнаступу.

Нагадаємо, що 11 квітня у соцмережах поширили відео чергового воєнного злочину російських окупантів щодо українських військовополонених. На відео вони відрізають голову ще живому українському воїну.

Відтак служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.