На Каховській гідроелектростанції (ГЕС) трохи більше як за тиждень до її підриву росіянами сфотографували автомобіль із вибухівкою.

Джерело: AP

Як повідомили у виданні, на фотографіях, що були зроблені українським дроном 28 травня, можна помітити припаркований на греблі автомобіль, усередині якого видніються великі бочки, одна з яких, ймовірно, була під’єднана до міни: кабель тягнувся до берега річки, який контролювали російські війська.

За словами українських спецпризначенців, на яких посилається видання, автомобіль повинен був зупинити будь-яке українське просування дамбою, а також посилити запланований вибух у машинному відділенні ГЕС й знищити верхню частину дамби.

Водночас наголошується, що одного замінованого авто було б недостатньо для зруйнування всієї греблі.

Нагадаємо, що дамбу Каховської ГЕС спроєктували так, щоб протистояти майже будь-якому зовнішньому нападу, який тільки можна уявити. Докази свідчать про те, що Росія підірвала його зсередини.

Зауважимо, після підриву Каховської дамби 6 червня повені позбавили українських військ будь-якого шансу переправитися через річку Дніпро для підтримки свого контрнаступу. Проте ця вигода для Кремля може бути нетривалою.

Варто додати, що спочатку на сайті видання Bild був заголовок “Росіяни підірвали величезну дамбу”, а потім його змінили на “В Україні підірвали величезну дамбу”.

Зазначимо, що американський історик Тімоті Снайдер надав десять порад, як варто писати про техногенну катастрофу після підриву росіянами Каховської ГЕС. Внаслідок зруйнованої дамби відбувається багато наслідків одночасно, за якими важко встежити, тому він виклав думки про те, як відповідально висвітлювати цю подію.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію офіційно підтвердили Україна.

В “Укргідроенерго” повідомили, що російські окупанти повністю зруйнували Каховську гідроелектростанцію. Вона не підлягає відновленню.

При цьому низка країн світу та політичні діячі засудили підрив греблі та пообіцяли направити Україні допомогу для подолання наслідків. Натомість ніхто з країн світу не запропонував направити до України рятувальників, які б допомогли евакуювати людей і тварин, тоді як Україна – навіть під час повномасштабної війни проти РФ – відправила своїх рятувальників для ліквідації наслідків потужного землетрусу у Туреччині.