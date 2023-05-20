Джерело: #Букви.
За словами кореспондента, у забігу взяли участь близько 200 людей. Також серед учасників були й діти.
Учасникам треба було подолати відстань у 5 кілометрів. Акція розпочалася у місті Українка Київської області о 12-00 з площі Тараса Шевченка.
Головна мета забігу — нагадати про тих, хто обороняв Маріуполь, хто знаходиться у російському полоні, та хто вже повернувся в Україну. Завдяки забігу планують зібрати 200 тисяч гривень. Кошти підуть на реабілітаційні заходи для звільнених полонених та їх родин.
Марафонців, які фінішували у першій трійці, нагородили медалями.
Також ті, хто не брав участь у забігу, але хотів зробити благодійний внесок та підтримати учасників, могли побачити виставку ексклюзивних картин та фоторобіт.
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