20 травня у Київській області стартував благодійний забіг до річниці виходу українських захисників з "Азовсталі".

Джерело: #Букви.

За словами кореспондента, у забігу взяли участь близько 200 людей. Також серед учасників були й діти.

Учасникам треба було подолати відстань у 5 кілометрів. Акція розпочалася у місті Українка Київської області о 12-00 з площі Тараса Шевченка.

Головна мета забігу — нагадати про тих, хто обороняв Маріуполь, хто знаходиться у російському полоні, та хто вже повернувся в Україну. Завдяки забігу планують зібрати 200 тисяч гривень. Кошти підуть на реабілітаційні заходи для звільнених полонених та їх родин.

Марафонців, які фінішували у першій трійці, нагородили медалями.

Також ті, хто не брав участь у забігу, але хотів зробити благодійний внесок та підтримати учасників, могли побачити виставку ексклюзивних картин та фоторобіт.