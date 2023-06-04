Джерело: Інститут вивчення війни.
Погрози Пригожина з’явилися на тлі загального невдоволенням росіян безпековою ситуацією на кордоні Бєлгородської області. Відтак, Пригожин наголосив, що ПВК “Вагнер” не потребує запрошення або дозволу від міноборони РФ на оборону Бєлгородщини, якщо вище керівництво країни не подолає загрози безпеці регіону.
Як повідомляється, Пригожин запевняє, що “Вагнер” прагне “захистити російський народ”. Ідеться про взяття приватною військовою компанією на себе ролі захисника кордону.
За даними аналітиків, погрози Пригожина базуються й на невдоволенні інших відомих діячів інформаційного простору РФ щодо бездіяльності російської влади стосовно захисту прикордонних районів від наслідків війни.
Водночас погрози Пригожина вказують на його бажання взяти на себе та своїх найманців “основну або повну відповідальність за вісь на українському театрі бойових дій після невдалих спроб захопити Бахмут”.
“Пригожин, ймовірно, розглядає бєлгородсько-український кордон як лінію фронту, яку відносно легко захищати, оскільки рейди до Росії дотепер здійснювалися у досить обмежених масштабах”, – йдеться у звіті.
Як відзначили в Інституті вивчення війни, розміщення бойовиків “Вагнер” на кордоні з Бєлгородом дозволило б Пригожину можливість зберегти позицію командувача передових сил без виснажливих наступальних операцій проти укріпленого українського міста.
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