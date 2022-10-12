ЗАЕС повністю знеструмлена та працює на дизель-генераторах

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter, а також пресслужба “Енергоатома” у Telegram.
“Наша команда на Запорізькій атомній електростанції сьогодні вранці повідомила мені, що станція вдруге за п’ять днів втратила все зовнішнє живлення. Його резервні дизель-генератори тепер забезпечують електроенергією його функції ядерної безпеки та безпеки”, — сказав Гроссі.
Сьогодні зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція “Дніпровська” у Дніпропетровській області. Внаслідок аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська. Так Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.
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“Енергоатом” вже підготував та відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів.
“Російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язані з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії”, — наголосили в “Енергоатомі”.
- Російські окупанти готуються до зими, перетворюючи Запорізьку АЕС на так звані “казарми”. У машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків ЗАЕС заводять ліжка, матраци, бойлери та інше побутове “знаряддя”.
- Російські загарбники викрали печатку Запорізької атомної електростанції, яка засвідчувала право підпису документів.
- 10 жовтня російські військові викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка та наразі тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи методи катування та залякування.
- Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької АЕС в “холодному стані”. Представники окупаційної адміністрації змушують співробітників станції підписувати контракти з “Росатомом”.