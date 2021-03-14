Президент України Володимир Зеленський, чия телефонна розмова з Дональдом Трампом призвела до першого імпічменту Трампа, ще не отримав дзвінка від президента Джо Байдена. Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з корупцією в Україні, адже це життєво важливо для стабілізації економіки країни та збереження незалежності від Росії.

Про це пише американська газета The Washington Post.

Зеленський, колишній комік і політичний неофіт, був обраний на пост президента в 2019 році. У своїй передвиборчій програмі він обіцяв боротися з олігархами, корумпованими суддями і мафіозними мережами.

Але в минулому році президент Зеленський відступив від своїх обіцянок, звільнивши реформаторів зі свого Офісу і главу Національного банку, а також загальмував судові реформи і заходи проти олігархів. А ще Зеленський всіляко ухилявся від розмов про Ігоря Коломойського, олігарха, телеканал якого і зробив з Зеленського президентом.

Все це призвело до того, що Міжнародний валютний фонд припинив виплати по траншу на 5 мільярдів доларів, без якого Україна, можливо, не зможе виплатити борги в кінці цього року. Це також турбує прихильників Києва в Сполучених Штатах, які залишаються найбільш важливими союзниками України. Військова допомога США допомогла стримати подальшу агресію РФ проти України.

Коли Джо Байден був рішучим прихильником незалежності України. Будучи на посаді віце-президента він відвідав країну і зажадавши звільнення Генерального прокурора Віктора Шокіна. Нова адміністрація Джо Байдена відновлює цю політику: в телефонній розмові з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою держсекретар Ентоні Блінкен “наголосив на важливості збереження Україною прогресу в боротьбі з корупцією і реалізації верховенства закону і економічних реформ”.

Минулого тижня адміністрація ввела санкції щодо Коломойського, тим самим заявивши Україні про свої очікування.

Офіс Зеленського опублікував заяву у відповідь на санкції США, в якому говориться, що “Україна вдячна всім своїм партнерам за підтримку в битві з олігархами”. Але президент повинен продемонструвати більшу прихильність цій боротьбі. Він повинен продовжити судову реформу, відновити незалежність Національного банку і виключити будь-які спроби послабити Національне антикорупційне бюро.

Він повинен недвозначно порвати з Ігорем Коломойським і підтримати кримінальне провадження проти нього.

Зеленський тепер має можливість налагодити партнерські відносини з Байденом, що допоможе Україні з лап Росії і приєднатися до демократичного Заходу, пише The Washington Post.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Поки реакції українських правоохоронних органів не було. Однак у США цю новину активно обговорюють.

У Держдепі США переконані, що Коломойський намагається підірвати демократичні процеси в Україні.