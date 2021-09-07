Про це заявив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк під час брифінгу.

Експерти констатували, що смертельний постріл було зроблено з близької відстані. На місці події розташовано чотири камери, при цьому одна з них працювала в холі будинку.

Поліціянти та слідчі проаналізували відео й дійшли висновку, що в ніч перед трагедією Павлов був удома сам. Підтверджень присутності інших людей немає. Постріл стався о 6:45 ранку.

“На сьогодні розглядають основні версії — самогубство, скоєне з причин, які можуть бути пов’язані з особистим життям і перебуванням на посаді мера… З огляду на особу потерпілого, його спосіб життя, (слідство, – ред.) не виключає версію доведення до самогубства”, – розповів Батюк.

Крім того, Батюк додав, що ті, хто заявляв про вбивство Павлова (можливо, йдеться про нардепів від ОПЗЖ, – ред.), під час допиту не надали жодних доказів на користь цієї версії.

Під час брифінгу поліціянти також повідомили, що Павлов їздив на полювання і відвідував тир, тож вільно міг користуватися зброєю.

Нагадаємо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов помер у неділю, 15 серпня. Тіло чоловіка знайшли на власному подвір’ї.