Про це повідомляє виконуючий обов’язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетьманенко на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні, 16 березня, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення тимчасово, до 3 квітня 2020 року, призупинити роботу об’єктів загального користування незалежно від форми власності та приналежності з присутністю більше 10 осіб. Це стосується всіх магазинів , крім продуктових, аптек і АЗС”, – написав він.

Також на карантин закриють музеї, театри, кінотеатри, галереї, бібліотеки та іншим розважальні заклади.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу.