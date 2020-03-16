Про це повідомляє виконуючий обов’язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетьманенко на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні, 16 березня, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення тимчасово, до 3 квітня 2020 року, призупинити роботу об’єктів загального користування незалежно від форми власності та приналежності з присутністю більше 10 осіб. Це стосується всіх магазинів , крім продуктових, аптек і АЗС”, – написав він.
Також на карантин закриють музеї, театри, кінотеатри, галереї, бібліотеки та іншим розважальні заклади.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
- 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.