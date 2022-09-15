Про це йдеться в офіційній заяві російського відомства.
Захарова зауважила, що офіційна Москва розглядає “цю британську спробу використати національну трагедію, яка торкнулася серця мільйонів людей у всьому світі, з геополітичною метою для зведення рахунків з нашою країною в дні жалоби як глибоко аморальну”.
“Це особливо по-блюзнірськи перед пам’яттю Єлизавети II, яка, як відомо, служила в роки Другої світової війни в лавах територіальної оборони британських збройних сил, які билися з нацистами та їхніми українськими посібниками – Степаном Бандерою та Романом Шухевичем”, – зазначила офіційна представниця російського МЗС.
Тож вона заявила, що нині “британські еліти на їхньому боці”, водночас запевнила прессекретарка, в Москві “пам’ятають і продовжують шанувати пам’ять усіх ветеранів”.
У Великій Британії ще не сформували весь список запрошень на церемонію прощання з британською королевою, проте виключено офіційних представників трьох країн: РФ, Білорусі та М’янми.
Варто зауважити, що Велика Британія є одним із найсильніших противників війни РФ та одним із найбільших прихильників України, що постачає зброю та допомогає коштами.
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