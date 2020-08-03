Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “Фокус“.
За словами Стефанчука, на референдум може бути винесено тільки одне запитання, його формулювання має бути чітким, а відповідь — виключно “так” або “ні”. Це, як зазначив віцеспікер, може бути будь-яке запитання, яке побажає український народ. Серед таких можуть бути та запитання щодо вступу до ЄС чи НАТО.
“Є країни, які перед вступом в НАТО і ЄС проводили референдуми. В українців має бути шанс висловитися, якщо народ вважатиме таке питання доречним”, — вважає Стефанчук.
Однак є і широкий перелік винятків. Зокрема, українці не голосуватимуть за питання, що стосуються:
- ліквідації незалежності України, порушення суверенітету та територіальної цілісності країни;
- розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі;
- відділення територій;
- податків, амністії та органів правопорядку, суду;
- порушення прав людини, як наприклад, легалізація смертної кари.
Нагадаємо, 9 червня цього року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Ініціатором документа № 3612 є президент Володимир Зеленський. 18 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.
#Букви розповідали які підводні камені можуть ховатись за рядками президентського законопроєкту.
- Юрист, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера в коментарі #Буквам повідомив, що ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “Про народовладдя через всеукраїнський референдум” потрібно ще доопрацювати.
- Ініційований президентом Володимиром Зеленським передбачає можливість електронного голосування. Андрій Магера заявив, що під час проведення референдуму онлайн існує високий ризик втручання спецслужб Російської Федерації.