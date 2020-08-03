Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук розповів, які питання не зможуть бути винесені на всеукраїнський референдум згідно із новим законом про народовладдя.

Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “Фокус“.

За словами Стефанчука, на референдум може бути винесено тільки одне запитання, його формулювання має бути чітким, а відповідь — виключно “так” або “ні”. Це, як зазначив віцеспікер, може бути будь-яке запитання, яке побажає український народ. Серед таких можуть бути та запитання щодо вступу до ЄС чи НАТО.

“Є країни, які перед вступом в НАТО і ЄС проводили референдуми. В українців має бути шанс висловитися, якщо народ вважатиме таке питання доречним”, — вважає Стефанчук.

Однак є і широкий перелік винятків. Зокрема, українці не голосуватимуть за питання, що стосуються:

ліквідації незалежності України, порушення суверенітету та територіальної цілісності країни;

розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі;

відділення територій;

податків, амністії та органів правопорядку, суду;

порушення прав людини, як наприклад, легалізація смертної кари.

Нагадаємо, 9 червня цього року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Ініціатором документа № 3612 є президент Володимир Зеленський. 18 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

#Букви розповідали які підводні камені можуть ховатись за рядками президентського законопроєкту.